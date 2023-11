Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển, nghi là của nhà làm phim từng đoạt giải Emmy

Sinh ra ở Dublin (Ireland), Ross McDonnell từng làm đạo diễn, quay phim và nhà sản xuất phim. Bộ phim đầu tay Colony của anh được công chiếu tại Toronto và giành được Giải thưởng Phim đầu tiên của IDFA. Năm 2018, anh được đề cử giải Emmy cho Elián, bộ phim tài liệu dài tập do anh đạo diễn cho CNN Films, BBC và Jigsaw Productions. Năm 2021, anh giành được giải Emmy về quay phim trong loạt phim The Trade của Showtime. Sau đó, vào năm 2022, McDonnell đã giành được giải Quay phim xuất sắc: Phim tài liệu Emmy cho tác phẩm về tài liệu Covid nổi tiếng của Matthew Heineman, The First Wave.