Phát hiện thêm chất cấm trong cà phê giảm cân Hoàng Gia

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có cảnh báo về các chất độc hại được phát hiện trong cà phê giảm cân Hoàng Gia.



Cụ thể, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã lấy mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia (số lô: 06.2022, NSX: 17/01/2022, HSD: 16/01/2025) kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein.

Sản phẩm cà phê giảm cân bị thu hồi và phát hiện có 2 chất cấm.

Ngày 12/4, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma chấp hành quyết định về việc thu hồi sản phẩm.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.



Trước đó, một phụ nữ tại Hà Nội đã nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não sau khi uống cà phê giảm cân Hoàng Gia.



Bệnh nhân là phụ nữ 37 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi sinh con thứ 3, chị tăng cân khá nhiều, ảnh hưởng đến vóc dáng. Một người bạn cùng công ty giới thiệu một loại cà phê giảm cân ngọt thơm như cà phê sữa với lời quảng cáo "rất hiệu quả, uống 1 tuần có thể giảm được 4 kg".



Chị đã mua 1 hộp (30 gói) với giá 550.000 đồng, mỗi sáng uống 1 gói. Khi uống đến ngày thứ 4, sau uống 15 phút, người phụ nữ này có cảm giác khó thở, lạnh toát và háo nước, thân nhiệt hạ thấp đột ngột, phải bật quạt sưởi và đắp chăn bông vẫn thấy lạnh.



Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, sau đó hôn mê và co giật. Kết quả chụp cắt lớp, cho thấy não bị tổn thương. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, tình trạng dần cải thiện.



Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy, trong loại cà phê giảm cân bệnh nhân sử dụng có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm dùng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.



Từ tháng 10/2010, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine. Tại Việt Nam, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này.