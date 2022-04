Phát hiện thai nhi bất thường ở tuần 25, mẹ sống chết giữ lại, cậu bé 4,5 tuổi hiện tại dị tật não nhưng hiểu chuyện, tình cảm, ấm áp vô cùng

Mình không thể kiểm soát được điều này. Rất nhiều mẹ nói rằng sao lúc có thai không đi tầm soát hay uống thuốc nhưng mình cảm thấy kiến thức đó rất hạn chế do chưa trải qua sự cố như vậy. Mình muốn khẳng định kiến thức về thai kỳ rất rộng, những điều bác sĩ khuyên chỉ là một phần nhỏ giúp con khỏe mạnh, còn yếu tố tự nhiên cũng quyết định rất nhiều", bà mẹ 2 con tâm sự.

"Lúc mang thai bé sau, cô của mình nói là con cứ sinh đi, ông trời không bao giờ đóng hết cửa của một con người, cánh cửa này đã đóng rồi thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Lúc đó mình rất tự tin, mang thai cũng có kinh nghiệm nên ăn uống điều độ, giữ sức khỏe. Mình khẳng định bệnh của Cà Ri không hề đến từ việc mình không tầm soát, cũng không phải do mình không ăn ngủ đúng giờ hay uống thuốc linh tinh, không phải yếu tố nào từ bên ngoài, mà là do yếu tố tự nhiên trong quá trình hình thành thai kỳ.

Có một đứa con mắc bệnh chắc chắn chăm sóc bé sẽ rất vất vả. Nói về điều này, bà mẹ trẻ tâm sự: "Con bị bệnh thì việc chăm sóc có chút xíu khó khăn nhưng mình đã sinh 2 em bé nên mình khẳng định là chăm 2 con vất vả như nhau. Cà Ri rất ngoan, con không quấy khóc la hét hay đập đồ, sống rất tình cảm. Kêu bé ăn, ngủ, đi tắm con đều rất nghe lời, không kháng cự. Con giàu tình cảm lắm, yêu thương em trai và ba mẹ, thấy ba mẹ lớn tiếng với em là con sẽ khóc luôn.



Hai anh em luôn yêu thương và hoà thuận.

Mình không giải thích cho Bánh Mì về bệnh của anh hai vì chính con cũng cảm nhận được là anh không bình thường. Mỗi lần Cà Ri bò, Bánh Mì hay động viên là anh hai cố lên, anh chơi với em đi... con cảm nhận được anh hơi thiệt thòi hơn nên bảo vệ anh hai lắm, mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên nên không cần phải giải thích. Với Cà Ri thì niềm hạnh phúc của con rất đơn giản, con cần được ăn ngon, ngủ ngon, ở bên cạnh gia đình".

Nhiều người cho rằng biết con bị bệnh nhưng vẫn quyết sinh bé là ích kỉ, chị Quỳnh tâm sự: "Mình khẳng định những thứ mọi người lo là ở tương lai, còn hạnh phúc là ở hiện tại. Không ai lo được cho những thứ chưa xảy ra nên mình tập trung vào hiện tại, mình cố gắng xây dựng tài chính và tiết kiệm cho con để sau này không có bố mẹ thì con vẫn có lựa chọn tốt hơn cho tương lai.

Dù bị bệnh nhưng Cà Ri rất yêu em trai, bố mẹ mắng em là cậu bé sẽ bênh vực bằng cách khóc thật to.

Không cần cứ phải lành lặn mới là hạnh phúc. Có những người xảy ra những điều không may như tai nạn... thì họ cũng phải cố gắng thôi. Mình không thể bỏ con vì không thể làm được chuyện đó, chăm sóc bé là trách nhiệm của một người mẹ. Lớn lên con yếu đuối, con tự ti, con không phát triển được thì đó là bài toán và số phận của con. Thành công hay thất bại là do bản thân mình chứ không phải do người khác.

Có những việc mình kiểm soát được và có những thứ không, chúng mình đang cố gắng làm mọi việc cho con. Mình không cần phải quá lo về tương lai, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng để nếu nó có đến thì cũng sẽ tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn".

Theo Nhịp Sống Việt