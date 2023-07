Phát hiện ra ngọn núi lửa cổ xưa dưới nước vẫn đang hoạt động

Trứng của chúng có màu xanh ô liu với các vân dọc, trên vỏ có những hình lồi giống như chiếc sừng. Kích thước ước tính từ 0,25 - 1,5m và phải mất đến 4 năm để con non phát triển.

Do sống ở phạm vi cực sâu nên loài này vẫn còn chưa được giới khoa học nghiên cứu chuyên sâu.

Giải thích về lý do cá trượt băng trắng chọn nơi đây làm nơi sinh sản bởi nước ấm có khả năng đẩy nhanh thời gian phát triển của trứng, con non có tỷ lệ sống sót cao hơn hơn. Phần đỉnh của ngọn núi lửa được bao phủ bởi một vườn san hô sẽ là chỗ an toàn cho những con non phát triển trước khi chúng bắt đầu đi xuống vùng biển sâu.

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi khu vực này, hiện tại chúng không được bảo vệ và có thể bị đe dọa bởi các hoạt động đánh bắt cá.

Du Preez cho biết khám phá này thể hiện sự quan trọng của môi trường sống tự nhiên như các hệ sinh thái núi lửa dưới biển khi là vườn ươm trứng lý tưởng và duy trì sức khỏe tổng thể của đại dương.