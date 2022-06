Phát hiện ra hành tinh 'siêu Trái đất' có thể tồn tại sự sống

Hành tinh này nằm ngay cạnh rìa ngoài của "vùng sự sống". ‘Vùng sự sống’ (Goldilocks) của một ngôi sao là một vùng nơi mà các điều kiện nhiệt độ, bức xạ phù hợp để nước ở trạng thái lỏng và sự sống có cơ hội phát sinh. Nhưng vùng này cũng mang tính chất tương đối.

Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Publications of the Astronomical Society of Japan cho biết hành tinh Ross 508b, quay quanh ngôi sao ở một khoảng cách cung cấp nhiệt độ có lợi cho sự hình thành nước trên bề mặt hành tinh. Điều này cho thấy Ross 508b nằm trong vùng có thể tồn tại sự sống.