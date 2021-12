Phát hiện nữ chủ quán cà phê kích dục nằm trên vũng máu, camera bóc trần chân dung nghi phạm

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng Phòng PC02, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Ti là nghi phạm gây án nên truy bắt.



Hình ảnh camera ghi nhận Ti

Bằng nghiệp vụ, chiều 7/12, trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện Ti ở thị trấn Thạnh Hoá, tỉnh Long An nên bắt giữ. Sau khi bắt giữ, Ti được di lý về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.