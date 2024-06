Phát hiện nhóm người được thuê xếp hàng mua vàng bình ổn giá

Tối 30/6, Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội xác định có nhóm người được thuê xếp hàng để mua vàng từ các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Cụ thể, trong quá trình trinh sát, nắm tình hình, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số người có dấu hiệu thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV - nơi được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.

Bước đầu, công an xác định có khoảng 4, 5 nhóm riêng biệt. Trong mỗi nhóm có một người đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.