Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc cấm có thể gây ung thư

Ngày 27/2, Công an Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng.

Theo cơ quan công an, vào ngày 24/2, Công an thị xã Trảng Bàng tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp H.T. (phường Gia Bình, Trảng Bàng) do bà L.T.A.N. làm chủ.