Phát hiện nhện khổng lồ ẩn nấp bên trong thân tre ở Đông Nam Á

Lối vào tổ của chúng có nhiều hình dạng, từ những lỗ rộng từ 2-3 cm đến các vết nứt to lớn trên thân tre. Các nhà nghiên cứu cho biết chúng không có khả năng tự tạo ra nơi trú ẩn này, mà chỉ phụ thuộc vào điều kiện của cây tre bị hư hại do các loài động vật khác, hoặc do thiên nhiên tạo ra.

Ngoài hành vi mới lạ và môi trường khác biệt, các nhà nghiên cứu còn phát hiện sự khác biệt trong bộ phận sinh dục của chúng. Cụ thể, những con đực có tắc mạch tương đối ngắn so với các giống tarantula khác trên thế giới.

"Những con vật này thực sự ấn tượng", Narin Chomphuphuang, nhà nghiên cứu tại Đại học Khon Kaen ở Thái Lan cho biết. "Chúng là những con tarantula đầu tiên được biết đến với hệ sinh thái dựa trên cây tre".