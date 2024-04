Phát hiện một cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel

Trước đó ngày 16/4, Đội QLTT số 11 – Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An).