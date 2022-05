Phát hiện mới về nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 450 ca mắc viêm gan bí ẩn đã ghi nhận trên toàn cầu và đặc biệt chỉ 6 quốc gia có số bệnh nhi dưới 5. Bộ Y tế Nhật Bản đến nay xác định được 7 trẻ mắc bệnh. Trong khi đó, Mỹ đang theo dõi 109 ca.



Virus adeno là nghi phạm hàng đầu. Tại Anh, trong số 163 ca mắc có 126 trường hợp được xét nghiệm virus adeno. Kết quả cho thấy 72% dương tính với virus này, theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh. Ngoài ra, hơn 75% bệnh nhi là trẻ em từ 5 tuổi trở xuống.





Các triệu chứng của bệnh gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, vàng da và tăng men gan. Khi xét nghiệm với những virus gây viêm gan thông thường như A, B, C, D, E, các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự.



Ngày 5/4, WHO nhận được báo cáo đầu tiên về 10 trẻ viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ dưới 10 tuổi tại Scotland. Đến nay, dịch đã lan sang ít nhất 27 quốc gia.



Tại châu Á, 6 nước đã phát hiện trẻ mắc bệnh gồm Indonesia (15), Hàn Quốc (1), Singapore (1), Nhật Bản (7), Israel (12), Palestine (1). Đặc biệt, Indonesia là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 6 trường hợp, theo sau là Mỹ (5), Ireland (1) và một ca không rõ ở nước nào.



“Hiện tại, các giả thuyết hàng đầu vẫn liên quan đến virus adeno. Ngoài ra, chúng tôi đang cân nhắc vai trò của Covid-19, có thể là đồng nhiễm hoặc tiền sử mắc bệnh", bà Philippa Easterbrook, chuyên gia của chương trình viêm gan toàn cầu tại WHO, nói.