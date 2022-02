Phát hiện mới về nguy cơ tái nhiễm nCoV của F0 đã tiêm vaccine

Các tác giả thực hiện 41 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, dựa trên dữ liệu sức khỏe của 107.413 người từ 16 tuổi trở lên. Những dữ liệu này được lấy trong hệ thống Maccabi Healthcare Services - dữ liệu sức khỏe lớn nhất tại Israel. Nghiên cứu so sánh tỷ lệ tái nhiễm ở người khỏi Covid-19 và trường hợp từng nhiễm nCoV được tiêm một liều vaccine Pfizer. Trong đó, người nhiễm nCoV được tiêm vaccine ít nhất sau 3 tháng mắc bệnh.



Trong số các tình nguyện viên, 1.374 có kết quả tái nhiễm nCoV, gồm 874 người có triệu chứng Covid-19, 10 ca phải nhập viện. Không trường hợp nào tử vong vì Covid-19 trong quá trình theo dõi.





Kết quả cho thấy những người được tiêm chủng có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn 82% so với nhóm bệnh nhân chưa được tiêm vaccine. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng của họ cũng giảm 76%.



Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine ngày 15/2. Nó được đánh giá cao vì dựa trên số liệu theo dõi của thế giới thực. Các tác giả nhấn mạnh người từng nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vaccine sẽ có miễn dịch lai. Ngay cả khi chưa được tiêm vaccine, nguy cơ tái nhiễm của họ dường như khá thấp, ít nhất là trong năm đầu tiên.



Những tác động lâu dài của hiện tượng tái nhiễm với người đã khỏi Covid-19 vẫn chưa được làm rõ. Do đó, các tác giả khuyến cáo bệnh nhân khỏi Covid-19 nên tiêm vaccine ngay khi có thể để tăng cường kháng thể bảo vệ.