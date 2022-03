Phát hiện mới nhất về bí ẩn của một ngư dân thời kỳ đồ đá chết đuối

Xương để lộ dấu vết của bệnh thoái hóa khớp ở lưng và cả hai khuỷu tay; mặt sau hộp sọ của anh ta có bằng chứng về những vết thương đã được chữa lành do chấn thương do va chạm; răng và hàm bị hoen ố do cao răng, bệnh nha chu và áp xe; và các tổn thương trong hốc mắt ám chỉ tình trạng thiếu sắt do ăn phải một loại ký sinh trùng có ở động vật biển.

Các dấu vết khác trên xương cánh tay và xương chân cho biết các hoạt động lặp đi lặp lại liên quan đến đánh bắt cá, chẳng hạn như chèo thuyền, câu cá và ngồi xổm để thu hoạch động vật có vỏ. Các nhà nghiên cứu đề xuất, nếu người đó là một ngư dân, có lẽ anh ta đã chết do đuối nước.

Khi các đội pháp y kiểm tra các bộ xương hiện đại được tìm thấy mà không có bất kỳ mô mềm nào kèm theo, các chuyên gia có thể xác nhận đuối nước là nguyên nhân gây tử vong bằng cách tìm kiếm bên trong các bộ xương lớn để tìm loại tảo siêu nhỏ tinh vi, được gọi là tảo cát, sống trong môi trường nước và đất.