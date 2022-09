Phát hiện loại ma túy mới nhập khẩu trái phép tại TP.HCM

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện loại ma túy mới dạng gói hương dâu, hương nho, hương xoài có tên Crispy Fruit. Theo kết quả giám định của cơ quan Công an, số ma túy trên mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như: MDMA, Ketamine, Diazepam.

Theo cảnh báo của cơ quan công an, dạng ma túy mới được đóng trong bao bì bắt mắt, mặt trước có in hình trái dâu, trái nho, trái xoài và chữ “Crispy Fruit”, mặt sau in các thành phần của nước uống. Trên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm, bên trong là chất bột có màu tím, màu hồng, màu vàng.