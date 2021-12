Phát hiện lô mỹ phẩm không hóa đơn trị giá hàng tỷ đồng

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên, sáng ngày 16/12, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an huyện Tuy An tổ chức khám phương tiện ô tô tải, mang biển kiểm soát 36H-015.77 do tài xế Mai Văn Mạnh (sinh ngày 02/7/1983, thường trú tại Thôn 3, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu hành theo hướng Nam – Bắc trên QL1A. Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 4.925 chai, lọ phẩm mỹ phẩm các loại, 440 lọ thực phẩm (mứt ) không rõ nguồn gốc xuất xứ và 490 lọ dầu gió, dầu cù là các loại.

Lực lượng chức năng kiển tra lô mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ (Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên)