Phát hiện kho chứa 1.600 lít cồn y tế không rõ nguồn gốc

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 4-11, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng ) tiến hành kiểm tra một kho hàng tại ấp Tân Thạnh (TT.Long Bình) do ông Tạ Minh Phúc (SN 1973, ngụ tại địa phương) làm chủ.