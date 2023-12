Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn, bò nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều 20/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa phát hiện một kho hàng hóa thực phẩm là thịt lợn và bò xuất nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Kiểm tra kho hàng lực lượng công an phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. (Ảnh: CACC)

Theo đó, vào lúc 10h cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm thịt lợn và bò xuất nhập khẩu tại tại thôn Xuân Lai (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do bà Hồ Thị Nhiên (SN 1993, trú thôn Xuân Lai) làm chủ.