Phát hiện hơn 1.700 điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của cơ quan nhà nước

Để cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 14 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Tiếp đó, tháng 6/2019, Thủ tướng đã ra Chỉ thị 14 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục An toàn thông tin đã giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) hỗ trợ 13 doanh nghiệp có giải pháp phòng chống mã độc kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật. Đồng thời, hỗ trợ 13 doanh nghiệp có giải pháp giám sát an toàn thông tin kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước.