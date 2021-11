Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Dung Quất từ năm 2007-2021.

KTT Dung Quất do Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quản lý trực tiếp. KKT Dung Quất được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đến năm 2020 vào tháng 6/2007, phê duyệt điều chỉnh vào tháng 1/2011 với diện tích 45.332 ha.

Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2020, Ban Quản lý (BQL) đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn hiệu lực) cho 245 dự án. Trong đó có 128 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án đang triển khai xây dựng, 97 dự án đang triển khai các thủ tục liên quan. Tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra đối với 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách.