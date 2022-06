Phát hiện gần 3.600 trường hợp nghi trùng thông tin với đối tượng truy nã

Theo báo cáo tổng kết Luật Căn cước công dân của Bộ Công an, ngày 1/7/2021 hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân chính thức đưa vào vận hành. Trên cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập, Bộ Công an đã tiến hành cấp trên 98,5 triệu số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống (đã loại bỏ các trường hợp: công dân bị trùng; đã chết; thôi quốc tịch; công an địa phương đề xuất xóa và các công dân chưa được làm sạch dữ liệu bao gồm cả những công dân thiếu nơi thường trú).

Làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong quá trình thu thập thông tin công dân, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra, phúc tra thông tin của từng người dân để bảo đảm chính xác 100% thông tin dân cư.

Những trường hợp chưa được thu thập thông tin