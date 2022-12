Phát hiện diễn viên nổi tiếng Nhật Bản qua đời trong bồn tắm

Theo báo NHK News và Sankei Sports, nam diễn viên Gajiro Satoh sống một mình ở Setagaya, Tokyo. Gajiro Sato sinh năm 1944, là diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Năm 1969, ông được nhiều người biết đến hơn sau khi đóng vai người hàng xóm trong phim "It's tough being a man”. Tác phẩm gần đây nhất của ông là “The voice of sin" phát sóng năm 2020.

Mai Phương