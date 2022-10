Phát hiện điểm yếu của phanh tự động ô tô

Trong các thử nghiệm xe đâm ngang hay rẽ trái khi có xe đang tới, AEB không thể cảnh báo người lái xe, giảm tốc độ xe hoặc tránh va chạm. Vì vậy, mặc dù có các máy ảnh và cảm biến, chúng chỉ đơn giản là không thể thích ứng với các tình huống khác nhau do các thử nghiệm này đặt ra.

Greg Brannon, giám đốc kỹ thuật ô tô của AAA cho biết: "Phanh khẩn cấp tự động thực hiện tốt trong một số trường hợp cụ thể mà nhà sản xuất đã thiết kế. Thật không may, những thông số này này đã dần lạc hậu và các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý vẫn chưa phát triển". Do đó, Brannon kêu gọi các yêu cầu thử nghiệm phải được cập nhật và được thực hiện với "tốc độ thực tế hơn".

Để phục vụ cho các thử nghiệm, AAA đã sử dụng 4 mẫu SUV đời 2022 bán chạy ở Mỹ bao gồm Chevrolet Equinox LT, Ford Explorer XLT, Honda CR-V Touring và Toyota RAV4 LE.

Cơ quan không đánh giá cách thức hoạt động của từng chiếc xe, nhưng có vẻ như tất cả chúng đều gây thất vọng trong nhiều bài thử nghiệm trừ bài kiểm tra va chạm tốc độ thấp từ phía sau. AAA cho biết tất cả các phương tiện đều được bảo dưỡng tại các đại lý trước khi tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng hệ thống AEB đang hoạt động hiệu quả nhất.

Liên quan đến những hạn chế của AEB là một nghiên cứu vào đầu năm nay cho thấy nhiều người lái xe không hiểu cách thức hoạt động của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và quá nhiều người có thái độ chủ quan, phụ thuộc vào các tính năng này để đảm bảo an toàn khi lái xe. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, mặc dù có những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực an toàn, tốt nhất tài xế hãy coi các thiết bị hỗ trợ người lái là cách thức cuối cùng để tránh va chạm. Tính năng an toàn tốt nhất vẫn nằm ở một tài xế cẩn trọng.

Trần Đình

Theo Carbuzz