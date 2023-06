Phát hiện đặc sắc về hoạt động thể thao và việc giảm cân

Mức tiêu hao năng lượng của người Hadza, một bộ lạc săn bắn hái lượm ở Tanzania, không khác gì mức tiêu hao năng lượng của những người ít vận động ở Mỹ. (Nguồn: shutterstock.com)

Chúng ta thường nghĩ rằng tập thể dục giúp cơ thể đốt cháy calo và giảm cân. Nhưng theo nhận định của Herman Pontzer, một chuyên gia hàng đầu về trao đổi chất và sự phát triển của nó trong lịch sử loài người, thì không hẳn như vậy.

Pontzer đã trình bày nghiên cứu của mình trong cuốn sách "Burn: New Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, Stay Healthy, and Lose Weight" (Nghiên cứu mới tiết lộ cách chúng ta thực sự đốt cháy calo, duy trì sức khỏe và giảm cân).

Tập thể dục là chưa đủ để giảm cân

Cuốn sách nói rằng mặc dù tập thể dục là điều quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể, nhưng về lâu dài, nó sẽ không giúp bạn giảm cân.

Pontzer cho biết tập thể dục có thể giúp bạn giảm cân trong 10 tháng đầu tiên hoặc lâu hơn, nhưng sau đó bạn sẽ trở lại cân nặng ban đầu, ngay cả khi bạn tuân thủ chế độ tập luyện của mình.

Đó là bởi cơ thể bạn đã tiến hóa để có một ý tưởng cố định về mức tiêu hao năng lượng hàng ngày và mức tiêu hao đó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu sau 10 tháng đó, bất kể bạn đang làm gì.

Các động cơ trao đổi chất của bạn, chủ yếu là vùng dưới đồi (là một vùng nhỏ ở trung tâm bộ não, nằm giữa tuyến yên và đồi thị), làm việc chăm chỉ để giữ mức tiêu hao năng lượng trong một giới hạn hẹp cho dù bạn có tập thể dục hay không, và cơ thể bạn sẽ bù đắp cho bất cứ điều gì bạn làm để tác động đến nó.

Mặc dù nghe có vẻ ngược đời, nhưng khi bạn tập luyện chăm chỉ trên máy chạy bộ, sau vài tháng, bạn thực sự không đốt cháy nhiều năng lượng hơn so với khi bạn không đến phòng tập và thay vào đó ngồi ở nhà và xem TV.

Điều này rất quan trọng đối với các chiến lược giảm cân, Pontzer nói.