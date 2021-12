Phát hiện con gái 14 tuổi mang thai, người mẹ bàng hoàng khi biết kẻ cầm thú ở trong chính gia đình

Cô bé Katya (tên nhân vật đã được thay đổi) đến từ một trang trại vùng Rostov, Nga đã bị mẹ phát hiện mang thai ở tuổi 14. Điều đáng sợ là, đứa trẻ lại chính là nạn nhân của tội ác ghê rợn trong gia đình.



Cụ thể, Katya bắt đầu bị cha ruột xâm hại vào năm 9 tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của cô bé dần trở thành địa ngục. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra địa phương, bé gái bị người cha 46 tuổi xâm hại tình dục trong vòng khoảng 5 năm từ tháng 05/2016 tới tháng 05/2021.

Ảnh minh họa.

Tội ác man rợ này chỉ được vạch trần khi cô bé mang thai ở tuổi 14. Dù vậy, ngay cả khi nhận sự giúp đỡ từ chính quyền cũng như chăm sóc đặc biệt từ bác sĩ tâm lý, tình trạng của Katya cũng không khá hơn.



Sau khi vụ việc được phát hiện, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra với hai cáo buộc "Hiếp dâm người chưa đủ 14 tuổi" và "Hành vi dâm ô với người chưa đủ 14 tuổi" nhắm vào người cha. Các bằng chứng do cơ quan điều tra thu thập đã được tòa án công nhận là đủ để đưa ra phán quyết đối với kẻ cầm thú.



Theo thông tin do truyền thông địa phương đăng tải, cha của Katya là một kẻ thất nghiệp và thường lang thang kiếm sống qua ngày ở các bến tàu, nhà ga trong khu vực.



Mẹ của nạn nhân là lao động chính trong gia đình, bà thường xuyên phải làm việc vất vả bất kể đêm ngày. Có thể do quá bận bịu công việc để đảm bảo nguồn sống cho gia đình nên đã không phát hiện ra tội ác của chồng với con gái ruột trong suốt nhiều năm. Khi sự thật đáng sợ bị vạch trần, chị mới bàng hoàng và vỡ vụn.



Tòa án vùng Rostov, Nga đã kết án cha của cô bé Katya 15 năm tù. Đứng trước những lời buộc tội, ông ta đã thừa nhận tội lỗi của mình và nói rằng bản thân đang ăn năn hối cải. Tuy nhiên, việc làm vô nhân tính của ông đã trở thành lại vết sẹo tâm lý đi theo cô bé suốt cuộc đời.