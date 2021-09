Phát hiện cơ sở kinh doanh chứa hơn 14.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18-9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long và các Đội nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Trần Lan (địa chỉ 44A, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long) do bà Trần Thị Nhật Lan (SN 1978) làm chủ.