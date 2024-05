Phát hiện chiến dịch tấn công mới nhắm vào các thiết bị mạng Cisco

Hướng dẫn xử lý 2.323 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam

Trong quý I/2024, Bộ TT&TT đã tiếp tục đẩy mạnh, phối hợp Bộ Công an thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hiện nay, tổng số hệ thống thông tin của cả nước là 3.418 hệ thống, trong đó số hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn là 2.365 hệ thống, đạt tỷ lệ 68,2%, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Song song đó, công tác giám sát, cảnh báo an toàn thông tin cũng được chú trọng. Theo thống kê, 3 tháng đầu năm nay, Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp xử lý 2.323 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.