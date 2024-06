Phát hiện chiến dịch tấn công mới của nhóm APT ‘Mustang Panda’ nhằm vào Việt Nam

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin các bộ, ngành, địa phương; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và nền tảng số cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý có khả năng bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch tấn công do nhóm ‘Mustang Panda’ thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cũng cần chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến đến chiến dịch nhằm thực hiện ngăn chặn, tránh nguy cơ bị tấn công. Đồng thời, tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng, và thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng cũng như những tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

“Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin là Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC theo số điện thoại 02432091616, và thư điện tử ncsc@ais.gov.vn”, cảnh báo của Cục An toàn thông tin nêu rõ.