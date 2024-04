Phát hiện chiếc túi chứa 300 triệu đồng ở sân bay Đà Nẵng

Khoảng 10 phút sau, hành khách để quên chiếc túi xách trên là ông L.D.T (trú tỉnh Hưng Yên) đã đến sân bay trình báo thất lạc tài sản trên và được đội an ninh bàn giao lại.

Trong đơn trình báo thất lạc hành lý, nam hành khách có nêu do mải nói chuyện nên đã để quên túi da xách tay trên xe đẩy.

Được biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, tuần tra, giám sát an ninh để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực nội cảng.