Phát hiện bộ xương người khô trong bãi đất trống ở Bình Dương

Chiều 17/10, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện bộ xương nghi là xương người, tại khu đất trống trên địa bàn phường Thuận Giao.

Công an khám nghiệm điều tra. (Ảnh: Dương Bình)