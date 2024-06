Phát hiện bí mật đằng sau sự hùng vĩ của thác nước cao nhất châu Á

Your browser does not support the video tag.

Một vlogger người Trung Quốc mới đây đã đăng tải video trên mạng xã hội Douyin chia sẻ rằng anh mất nhiều công sức để đến thăm thác nước tự nhiên ở Công viên địa chất Vân Đài Sơn nhưng rất thất vọng khi phát hiện có nước chảy ra từ đường ống kim loại lớn tại địa điểm này.