Phát hiện bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở gốc cây trong đêm

Chiều 6/1, ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi. Cháu bé này được một tài xế taxi phát hiện tại gốc cây trong đêm khuya 4/1, cạnh cây xăng gần ngã tư phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.