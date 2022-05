Phát hiện bất ngờ về bệnh viêm gan bí ẩn

Theo kênh 40/29 của Đài KHBS, thông tin này được cơ quan y tế bang Arkansas, Mỹ, xác nhận vào ngày 11/5. Vào năm 2021, một bệnh nhân đã mắc viêm gan không rõ nguyên nhân và khỏi bệnh. Tiến sĩ Joel Tumlison, chuyên gia về ứng phó dịch bùng phát của Bộ Y tế bang Arkansas, cho hay trường hợp này được điều tra lại sau khi những lo ngại về virus bí ẩn gây viêm gan tràn vào bang Alabama vào tháng 10/2021. Triệu chứng của trẻ giống người bị viêm gan A, B, C, D, E như sốt, nôn mửa và mê man. Vị chuyên gia cũng cho biết sau đó em bé này đã khỏi bệnh.





“Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân. Tất cả bệnh nhi đều dưới 10 tuổi. Song, phụ huynh không cần quá lo lắng. Điều chúng ta cần làm hiện nay là nhận biết dấu hiệu trẻ bị viêm gan bí ẩn và cách xử trí”, ông Tumlison nói.



Trên thế giới, dịch viêm gan bí ẩn đã lan sang châu Mỹ Latin. Theo Brazilian Report, ít nhất 20 quốc gia và 3 bang của Brazil đã báo cáo hoặc đang điều tra các trường hợp viêm gan bất thường ở trẻ em khỏe mạnh. Tại Brazil, giới chức đã phát hiện 15 ca nghi nhiễm trùng ở São Paulo (7), Paraná (2) và Rio de Janeiro (6).





Châu Âu vẫn đang là “tâm chấn” của dịch. Ngày 11/5, Thụy Điển ghi nhận 9 trẻ đầu tiên mắc bệnh. Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển đánh giá tình trạng này là “rất bất thường” và đang tích cực xác minh các ca bệnh. Cả 9 em đều mắc bệnh từ tháng 11/2021 đến tháng 4 năm nay.



Dịch cũng đã lan sang 4 nước châu Á gồm Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Indonesia. Riêng tại Indonesia, số ca tử vong đã lên 9 trường hợp và 15 ca mắc.



Tại cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/5, các quan chức cho biết đã nhận được báo cáo của 348 ca mắc viêm gan bí ẩn tại 20 quốc gia thuộc 5 khu vực trên toàn cầu. Đặc biệt, theo nhà khoa học cấp cao của WHO, bà Phillipa Easterbrook, ngoài gần 350 ca bệnh nói trên, 70 trường hợp khác từ 13 quốc đang nghi ngờ, chờ xác minh.



Đại diện WHO tiết lộ: “Tuần vừa qua đã có một số tiến bộ quan trọng trong cuộc điều tra bệnh viêm gan bí ẩn, sàng lọc một số giả thuyết”. Nhóm các nhà khoa học từ Vương Quốc Anh đã hoàn thiện bài nghiên cứu đầu tiên về nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn. Nghi phạm hàng đầu vẫn là virus adeno, song, họ đã xem xét thêm yếu tố nguy cơ như đồng nhiễm nCoV.