Phát hiện 3 ca COVID-19 ngoài cộng đồng, Nghệ An phong tỏa nhiều hộ dân

Hiện nay, cơ quan chức năng củaTP Vinhtiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, điều tra truy vết, phun tiêu độc khử trùng các địa điểm liên quan đến bệnh nhân.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An thì từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.986 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 660, Yên Thành: 212, Diễn Châu: 202, Cửa Lò: 155, Quỳnh Lưu: 151, Nam Đàn: 89, Nghi Lộc: 87, Hưng Nguyên: 66, Kỳ Sơn: 63, Quế Phong: 58, Đô Lương: 43, Tương Dương: 30, Nghĩa Đàn: 29, Tân Kỳ: 26, Hoàng Mai: 25, Con Cuông: 26, Quỳ Hợp: 19, Thanh Chương: 18, Anh Sơn: 18, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 03... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.839 BN. Lũy tích số BN tử vong: 19 BN. Số BN hiện đang điều trị: 128 BN.

