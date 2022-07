Phát hiện 224 'dân bay' trong quán bar có ma tuý và bóng cười

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện có 224 người đang tụ tập trong quán Bar The Light tại tổ dân phố My Điền 2 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên), trong đó có nhiều đối tượng sử dụng chất ma tuý.

Qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quán Bar The Light (tại tổ dân phố My Điền 2 thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) có biểu hiện tổ chức sử dụng ma tuý, bóng cười cho khách nên đã lập kế hoạch xử lý. Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra quán Bar. Theo đó, 22h15 đêm 9/7, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Việt Yên phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động đã tiến hành kiểm tra quán Bar The Light. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện có 224 người đang tụ tập trong quán, nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma tuý, bay lắc trong nền nhạc ầm ỹ. Quảng cáo Cơ quan Công an bắt quả tang tại chỗ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật là ma tuý, 25 bình khí cười và những đồ vật khác có liên quan. Ngày 10/7, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục phân loại, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Theo cand.com.vn