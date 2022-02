Phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở khách sạn

Các đối tượng trên khai báo thực hiện hành vi mua, bán dâm thông qua môi giới của đối tượng tên là V.T.H. (sinh năm 1987) đang cư trú trên địa bàn TP Cao Bằng.

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, khoảng 13h ngày 11/2/2022, C. và T. sử dụng điện thoại cá nhân gọi cho V.T.H. để tìm gái bán dâm; H. đồng ý sau đó liên lạc với N.H.N. và H.T.H. (H. và M. là gái bán dâm mà V.T.H. đã quen biết từ trước) để bán dâm cho C. và T. với số tiền 600.000 đồng/người/lượt mua dâm.