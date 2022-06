Phát hiện 1 bệnh nhi mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

Ngày 4/6, bệnh nhi được đưa tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, tuyến mang tai 2 bên sưng to, góc hàm có điểm ấn mềm hóa mủ, đau nhiều, há miệng hạn chế…





Ngày 7/6, bệnh nhi sốt cao liên tục, áp xe tuyến mang tai 2 bên đã rạch, rỉ mủ máu, đi vệ sinh lỏng 5 lần/ngày. Kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei. Chẩn đoán: Hậu phẫu áp xe tuyến mang tai 2 bên/nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei/TD viêm màng não.



Theo CDC Đắk Lắk, sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore, trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ. CDC Đắk Lắk đang tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn và báo cáo theo quy định.



Whitmore thường được gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được chẩn đoán đúng bệnh, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao.