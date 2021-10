Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ vào các chiến dịch truyền thông tiếp thị

Cuộc thi trực tuyến “Creativity: The Game Changer” (Sáng tạo: Yếu tố thay đổi cục diện) do Đại học RMIT và The Digital Lab tổ chức.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/12/2021 và trực tuyến trên toàn thế giới dành cho những sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp 1 năm mang quốc tịch Việt Nam với độ tuổi từ 18 – 25, thuộc các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài.