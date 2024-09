Phát biểu 'vui đón trận bão lớn', Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu cúi đầu xin lỗi

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa lớn trong hôm nay; Nghệ An và từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế vẫn mưa to. Ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.