Phạt 45 triệu đồng 6 người bình luận xúc phạm CSGT Tuyên Quang trên facebook

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với 6 người về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.