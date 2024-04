Pháp mạnh tay với sản phẩm tăng giá trá hình

Theo tờ The New York Times, "lạm phát thu nhỏ" đã khiến nhiều người mua sắm tại Pháp không khỏi bức xúc. Đây còn là vấn đề chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục đối mặt cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt. Tại Pháp, lạm phát hiện đã giảm hơn 1/3 so với một năm trước nhưng giá thực phẩm vẫn còn cao. Một giỏ thực phẩm cơ bản hiện vẫn cao hơn 3%-5% so với cách đây một năm.

Nhãn thông báo về “lạm phát thu nhỏ” tại một siêu thị Carrefour ở gần thủ đô Paris - Pháp hồi tháng 9-2023 Ảnh: REUTERS