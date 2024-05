Pháp để ngỏ đưa quân tới Ukraine, Nga cảnh báo đanh thép

"Tuyên bố này rất quan trọng và rất nguy hiểm. Pháp, do nguyên thủ quốc gia Pháp đại diện, liên tục nói về khả năng họ trực tiếp tham gia - trên thực địa - vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 3/5.

Theo ông Macron, những gì xảy ra trong hơn 2 năm chiến sự Nga - Ukraine cho thấy không nên loại trừ bất cứ phương án nào.

"Tôi có mục tiêu chiến lược rõ ràng: Nga không thể thắng ở Ukraine. Nếu Nga thắng ở Ukraine, sẽ không có an ninh ở châu Âu. Ai có thể giả vờ tin rằng Nga sẽ dừng lại ở đó? Sẽ có an ninh gì cho các quốc gia láng giềng khác, Moldova, Romania, Ba Lan, Litva và các quốc gia khác. Do vậy, chúng ta không được loại trừ bất cứ điều gì vì mục tiêu của chúng ta là Nga không bao giờ được giành chiến thắng ở Ukraine", ông Macron nói thêm.

Tổng thống Macron gây tranh cãi từ hồi tháng 2 sau khi tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine và các nước này sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng ở Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của khoảng 20 nhà lãnh đạo phương Tây nhằm thảo luận phương án hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.