Pháp có quy định mới với hộ chiếu xanh tím than của Việt Nam

Thông báo cho biết, quy định này áp dụng cho tất cả các hồ sơ xin thị thực, với thời gian lưu trú ngắn hạn hay dài hạn. Các hồ sơ đã tiếp nhận không bị ảnh hưởng và sẽ được xử lý bình thường.



Ngoài ra, Đại sứ quán Pháp cho biết những người xin thị thực có thể kiểm tra danh sách giấy tờ đi lại được các quốc gia thành viên khác nhau của khối Schengen công nhận trên trang web của Ủy ban châu Âu.



Trước đó, Đại sứ quán Mỹ và Đức cũng đã thông báo về yêu cầu bị chú nơi sinh đối với các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu bìa màu xanh tím than.



Đầu tháng 8, Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công an làm việc với đại sứ quán các nước Đức, Séc, và Tây Ban Nha về việc các nước này không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do không chứa thông tin về nơi sinh. Giải pháp được đưa ra là Việt Nam trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới nếu công dân có đề nghị.