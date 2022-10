Pháp cảnh báo Iran nếu chuyển máy bay không người lái cho Nga

Ba máy bay không người lái được sử dụng để tấn công thành phố Makariv của Ukraine trong tuần này được cho là phương tiện do Iran sản xuất, theo Reuters.



“Chúng tôi rất lưu ý đến thông tin lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre nhấn mạnh trong cuộc họp báo hằng ngày.



“Việc cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga cũng sẽ vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, phát ngôn viên nói.



Nghị quyết 2231 ủng hộ thoả thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ, nhằm hạn chế hoạt động làm giàu urani của Iran, đồng thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.



Theo nghị quyết này, một lệnh cấm vận vũ khí với Iran được duy trì đến tháng 10/2020. Dù Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cố gắng khiến lệnh cấm này được gia hạn, nhưng Hội đồng Bảo an đã gạt bỏ, mở đường cho Iran nối lại xuất khẩu vũ khí.



Tuy nhiên, nghị quyết vẫn hạn chế tên lửa và các công nghệ liên quan cho đến tháng 10/2023, bao gồm việc xuất khẩu và mua các hệ thống quân sự tiên tiến.



Ukraine cáo buộc Nga thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran Shahed-136 trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận chuyện cung cấp máy bay không người lái cho Nga, còn Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận.



Nga luôn phủ nhận cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự.



Phát ngôn viên Legendre cho biết Paris đang phối hợp với các đối tác châu Âu để bàn cách xử lý.