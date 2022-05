Phản ứng Tiến Linh sau màn khoe 'áo lót' bị phạt thẻ vàng

Nam tiền đạo cởi áo ăn mừng.

Cư dân mạng tỏ ra thích thú, có số tò mò lý do tiền đạo họ Nguyễn mặc chiếc áo này. Theo một số dân chuyên nghiệp thì chiếc áo này để giảm thiểu chấn thương khi thi đấu.



Tuy nhiên, việc cởi áo trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra khiến Tiến Linh đã phải nhận một thẻ vàng ngày sau đó. Nhưng với việc ghi được bàn thắng cho đội nhà, nam tiền đạo vui vẻ đón nhận hình phạt này.

Chiếc áo bảo hộ của Tiến Linh nhận nhiều chú ý.

Trở về sau trận đấu, Tiến Linh tiếp tục gây chú ý khi khoe hình ảnh cởi áo ăn mừng đầy khí phách của mình. Đính kèm, chân sút quê Hải Dương viết: "Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Thank you everyone (Cảm ơn mọi người)".

Chỉ sau ít giờ chia sẻ, bài viết Tiến Linh nhanh chóng nhận gần 100 nghìn lượt like, thả tim, cùng hơn 4 nghìn bình luận. Người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng anh và toàn đội.