Phản ứng thường xảy ra khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại hội nghị chiều 31/3.

Do đó, việc tiêm chủng vắc xin Covdi-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi là nhiệm vụ quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em, sức khỏe cộng đồng. Từ đó, trẻ được trở lại môi trường học tập, vui chơi an toàn, cha mẹ yên tâm làm việc, hòa nhập trong điều kiện đất nước mở cửa.



Thứ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết trong theo dõi sau tiêm chủng ở nhóm trẻ này. Đây là lứa tuổi chưa nhận thức được các biểu hiện bất thường, mà phải do phụ huynh, người lớn, phát hiện trong quá trình sinh hoạt, kịp thời can thiệp y tế.



Bộ Y tế cho biết, cả nước sẽ triển khai từ tháng 4/2022 chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, thực hiện tại trường học, các cơ sở tiêm cố định và lưu động. Tiêm cho nhóm từ 11 tuổi (học lớp 6) trước tiên, sau đó hạ thấp dần độ tuổi.



Các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường, theo địa bàn căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc xin được cung ứng.