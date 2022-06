Phản ứng Phan Hiển khi bị nói lấy Khánh Thi vì tiền

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Khánh Thi đăng tải đoạn clip khoe vũ đạo cùng ông xã Phan Hiển trong lúc quá cảnh tại sân bay.

"Mặc kệ ông xã quên bài, mặc kệ transit sân bay DuBai, nhảy đã nha", Khánh Thi viết kèm.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng. Phần đông khán giả dành lời khen cho sự trẻ trung, nhí nhảnh, dễ thương của Khánh Thi - Phan Hiển.

Clip: Khánh Thi - Phan Hiển khoe vũ đạo trong lúc quá cảnh ở sân bay.

Song khiến dân mạng chú ý hơn cả là bình luận mỉa mai, cho rằng Phan Hiển yêu Khánh Thi vì tiền từ một anti-fan. Cụ thể, tài khoản này viết: "Phi công trẻ cũng vì tiền, tuyệt vời".