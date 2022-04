Phản ứng Ngọc Trinh khi xem màn song ca Trấn Thành, Hari Won

Từ những biểu cảm này cho thấy có lẽ Ngọc Trinh đã rất thích thú với sân khấu này từ vợ chồng hai nghệ sĩ. Đoạn clip này của Ngọc Trinh cũng vì vậy mà nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Your browser does not support the video tag.

Theo Saostar