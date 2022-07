Phản ứng lạ của Tóc Tiên khi dân mạng tranh cãi MV mới 'đạo nhái'

Mới đây, Tóc Tiên tung MV mang tên 1 Cọng Tóc Mai nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

MV 1 Cọng Tóc Mai của Tóc Tiên

Thuộc thể loại mid-tempo, 1 Cọng Tóc Maimang tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ khi kết hợp cùng các chất liệu của nhạc điện tử và âm hưởng rock - một trong những điều giúp ca khúc hoàn toàn thoát khỏi những sáng tác mang phong cách sôi động, bùng nổ như Ngày Mai hay Big Girl Don't Cry.