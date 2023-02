Phản ứng "lạ" của cậu bé trước lời giải thích của ông nội về sự sống và cái chết

Gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả trong lòng của mỗi con người. Đối với trẻ nhỏ, giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ là một nhiệm vụ rất quan trọng của các bậc phụ huynh. Các nhà khoa học cũng khẳng định khi trẻ nhỏ hết tuổi mầm non, ở mỗi đứa trẻ sẽ đặt xong nền móng đầu tiên của nhân cách, sự phát triển về mặt tình cảm cho trẻ sau này đều mang những dấu ấn của thời thơ ấu. Do đó, cha mẹ phải nuôi dưỡng tình cảm gia đình cho con ngay từ nhỏ.



Gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả trong lòng của mỗi con người

Trẻ cần hiểu được tình yêu thương gia đình là sợi dây gắn bó tình cảm máu thịt. Tình cảm của cha mẹ đối với con cái cũng như tình cảm của con cái đối với cha mẹ của mình và các thành viên trong gia đình là một bài học đạo đức đầu tiên trong suốt quá trình hình thành nhân cách của mỗi con người. Từ đó, trẻ hiểu được về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Trẻ hiểu được tình yêu thương và che chở của các thành viên lớn tuổi trong gia đình là nền tảng giúp trẻ phát triển tốt về các mặt tâm sinh lý.

Sự gắn bó với cha mẹ không chỉ mang lại an toàn về thể chất mà còn cả an toàn về mặt cảm xúc. Theo một cách nào đó, nó được hiểu là sự tin tưởng vào ai đó và biết rằng người này sẽ ở ủng hộ bản thân vô điều kiện. Đó là một cách để cảm thấy được yêu thương và chấp nhận bất cứ sóng gió nào xảy ra. Đồng thời, để trẻ biết rằng trẻ sẽ luôn tìm thấy sự bảo vệ từ những người thân trong gia đình. Đây là điều kiện quan trọng để giúp trẻ tự tin khám phá thế giới, kết nối với người khác và tự do học hỏi. Quyền tự do khám phá thế giới của trẻ có liên quan chặt chẽ đến khả năng điều chỉnh căng thẳng và khả năng thích ứng với môi trường xung quanh.



Trẻ cần hiểu được tình yêu thương gia đình là sợi dây gắn bó tình cảm máu thịt

Ngoài ra, khi trẻ cảm thấy được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc trong một gia đình hạnh phúc sẽ giúp chúng phát triển mối quan hệ lành mạnh với những người xung quanh. Tương tự như vậy, những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo kiểu này sẽ tự tin và có lòng tự trọng hơn, vì vậy chúng cảm thấy an toàn hơn trong những tương tác xã hội. Kiểu tự tin này là một đặc điểm khác biệt kéo dài suốt hành trình trưởng thành của mỗi người.

Trẻ biết vâng lời người lớn, biết ghi nhớ lời dạy cũng như sự quan tâm, chăm sóc và chỉ bảo của ông bà, cha mẹ. Trẻ hiểu được công lao nuôi dưỡng, sinh thành và cả sự hy sinh, vất vả sớm hôm của người mẹ và công dưỡng dục từ cha. Từ đó trẻ biết được vị trí của bản thân trong gia đình là gì để cư xử cho đúng mực. Đặc biệt hơn hết là trẻ cần phải kính trọng và quan tâm đặc biệt tới người già yếu, biết yêu thương, nhường nhịn, chăm sóc các em nhỏ.

Theo Phụ nữ Việt Nam