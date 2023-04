Phản ứng khán giả khi nghe Hồ Văn Cường hát nhạc 'giựt'

Đây không phải là lần đầu khán giả chứng kiến Hồ Văn Cường thể hiện nhạc của Ngọc Sơn trên sân khấu. Gần đây, nam ca sĩ thường xuyên lựa chọn nhạc trẻ của Ngọc Sơn và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

Phản ứng của khán giả khi Hồ Văn Cường hát nhạc xập xình cùng Ngọc Sơn

Sau thời gian đi hát trở lại, Hồ Văn Cường không chỉ "lột xác" mạnh mẽ về mặt ngoại hình với hình ảnh lịch lãm hơn mà giọng ca sĩ nhí ngày nào còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu. Hồ Văn Cường cũng được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn.